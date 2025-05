Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Fitnesscenter.

Lippe (ots)

Hebelversuche an der Tür eines Fitnesscenters in der Elisabethstraße blieben zwischen Montagabend und Dienstagabend (19./20.05.2025) erfolglos. Die Täter schafften es nicht die Tür zu öffnen, richteten jedoch einen Sachschaden in Höhe von rund 900 Euro an. Zeugen, denen im Bereich des Fitnessstudios Verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell