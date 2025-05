Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher an vier Objekten in Bachstraße und Saganer Straße am Werk.

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (19./20.05.2025) waren Einbrecher in der Bachstraße und Saganer Straße unterwegs, da sie es auf Keller von Mehrfamilienhäusern abgesehen hatten. In der Bachstraße hebelten die Unbekannten in einem Haus die Haustür auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Zu einem weiteren Haus verschafften sie sich auf unbekannte Weise Zugang. Anschließend betraten die Täter in beiden Häusern die Kellerräume, entwendeten jedoch nichts.

Im gleichen Zeitraum waren Einbrecher in der Saganer Straße erfolgreicher: Hier drangen sie gewaltsam in vier Kellerräume eines Mehrfamilienhauses ein und stahlen diverses Werkzeug im Wert von rund 1.000 Euro. Wie die Unbekannten in das Haus gelangten, ist unklar.

Zwischen Montagabend und Dienstagmittag (19./20.05.2025) versuchten Einbrecher außerdem ein weiteres Mehrfamilienhaus in der Bachstraße zu betreten, indem sie an der Haustür hebelten. Sie schafften es jedoch nicht herein.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder denen verdächtige Personen in der Bachstraße oder Saganer Straße aufgefallen sind, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

