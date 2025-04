POL-MA: Verkehrsunfall - Rettungskräfte im Einsatz

Mannheim (ots) - Am Samstagmittag gegen 11:00 Uhr klingelte eine unbekannte männliche Person in der Pfingsbergstraße und gab sich als Teppichverkäufer aus. Eine 84-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses gewährte dem Unbekannten Zutritt in ihre Wohnung. Unter dem Vorwand schauen zu wollen, welcher Teppich in die Wohnung passt, betrat der Mann das Schlafzimmer. Dort entwendete er ein Schmuckkästchen mit Goldschmuck ...

