Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdieb entwendet Schmuck - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstagmittag gegen 11:00 Uhr klingelte eine unbekannte männliche Person in der Pfingsbergstraße und gab sich als Teppichverkäufer aus. Eine 84-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses gewährte dem Unbekannten Zutritt in ihre Wohnung. Unter dem Vorwand schauen zu wollen, welcher Teppich in die Wohnung passt, betrat der Mann das Schlafzimmer. Dort entwendete er ein Schmuckkästchen mit Goldschmuck im Wert von ca. 4.000 Euro.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 60 Jahre alt, etwa 1,70 m groß, indischer Phänotyp, Bart um den Mund herum, grau melierte kurze Haare. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke und einem braunen Pullover. Der Mann sprach gutes Deutsch mit leichtem Akzent.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621 / 833970 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell