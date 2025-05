POL-LIP: Schlangen. Konflikt zwischen Busfahrer und Radfahrer - Zeugen gesucht.

Lippe (ots) - Am Montagmorgen (19.05.2025) fanden in verschiedenen Objekten in Detmold und Löhne erfolgreiche Durchsuchungen der Kriminalpolizei statt. Die gerichtlich angeordneten Durchsuchungen in vier Wohnungen im Ida-Gerhardi-Weg und Eichendorffweg in Detmold und einer Wohnung in der Straße Obergrünne in ...

mehr