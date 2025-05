Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Frau von Jugendlichen angegriffen.

Lippe (ots)

An der Bushaltestelle in der Osterstraße wurde eine 45-jährige Frau am Freitag (16.05.2025) zwischen 18 und 20 Uhr von unbekannten Jugendlichen angesprochen und auf sexueller Grundlage beleidigt. Die Salzuflerin ging in Richtung Polizeiwache davon. In Höhe des Arbeitsamtes in der Hoffmannstraße sprachen die Jugendlichen sie kurz darauf erneut an und gaben zunächst vor sich entschuldigen zu wollen. Anschließend gingen die Unbekannten die Frau jedoch körperlich an, bespuckten sie und sprühten ihr Pfefferspray ins Gesicht. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Die Jugendlichen sollen etwa 14 - 15 Jahre alt gewesen sein, waren ca. 1,65 - 1,75 m groß, schlank und hatten schwarze bzw. braune Haare. Einer trug einen roten Pullover. Das Kriminalkommissariat 6 ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können / Telefon: (05231) 6090.

