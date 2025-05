Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Mädchen auf Roller von Autofahrer übersehen.

Lippe (ots)

In der Rathausstraße wurde ein Mädchen am Montagabend (19.05.2025) von einem Autofahrer angefahren. Der 33-Jährige aus Oerlinghausen fuhr gegen 18.45 Uhr mit seinem Mercedes C 200 vom Parkplatz des Rathauses und wollte in Richtung Hauptstraße abbiegen, als er eine von links kommende 6-Jährige auf einem Cityroller übersah. Das Mädchen prallte mit dem Auto zusammen und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen durfte.

