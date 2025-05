POL-LIP: Blomberg-Istrup. Diebstahl aus aufgebrochenen Anhängern.

Lippe (ots) - Am Montagmorgen (19.05.2025) gegen 8.50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Herforder Straße/Behringstraße ein Verkehrsunfall beim Abbiegen, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 87-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr mit ihrem Mercedes C 180 auf der Herforder Straße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Behringstraße abzubiegen. Dabei übersah sie augenscheinlich einen entgegenkommenden ...

