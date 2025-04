Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Raub auf Tankstelle - Polizei nimmt Täter vorläufig fest

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Viehtrift

13.04.2025, 18.17 Uhr

Am Sonntagabend versuchte ein 31 Jahre alter Täter eine Tankstellenangestellte in der Straße Viehtrift im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben zu berauben und konnte kurz nach der Flucht durch Polizeibeamte festgenommen werden.

Der 31-Jährige betrat am frühen Sonntagabend die Tankstelle. Er forderte die Angestellte auf, ihm Zigaretten auszuhändigen und zeigte ihr zur Verdeutlichung seiner Absicht ein Messer, steckte es aber gleich wieder in seine Tasche. In diesem Moment betrat ein Kunde den Verkaufsraum und die Angestellte machte ihn geistesgegenwärtig auf ihre Situation aufmerksam. Zudem forderte sie den Kunden auf, die Polizei zu verständigen, was dieser umgehend tat.

Der Täter verließ fluchtartig den Verkaufsshop und fuhr mit einem Fahrrad in Richtung Gifhorner Straße. Bei einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte eine Streifenbesatzung ein Fahrrad, auf das die Beschreibung passte, vor einem Mehrfamilienhaus entdecken. Mit Unterstützung weiterer Polizeibeamter konnte der Täter in seiner Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Durch die diensthabende Staatsanwältin wurde ein Antrag auf einen Durchsuchungsbeschluss gestellt, welcher durch den zuständigen Richter erteilt wurde. Bei der durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnten Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Täter stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durch die Staatsanwältin angeordnet und im im Klinikum entnommen.

Am Montagmorgen wurde durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig ein Antrag auf Untersuchungshaftbefehl gestellt. Der zuständige Richter am Amtsgericht gab diesem statt und der 31-Jährige wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt

