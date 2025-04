Polizei Wolfsburg

POL-WOB: U-Haft nach Einbrüchen in Pkw und Wohnungen - Polizei nimmt zwei Täter fest

Wolfsburg (ots)

Calberlah, OT Edesbüttel, Calberlaher Straße 10.04.2025, 21.20 Uhr

Wolfsburg, Sandkamp, Stellfelder Straße

11.04.2025, 00.35 Uhr

Wolfsburg, Fallersleben, Bahnhofstraße

11.04.2025, 02.18 Uhr

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen sollen zwei 24 und 30 Jahre alte Beschuldigte aus dem Landkreis Uelzen mehrere Straftaten begangen haben. Sie konnten nach der letzten Tat auf der Flucht von Polizei vorläufig festgenommen werden. Bisher werden den Tatverdächtigen 16 Straftaten zugeordnet. Ob noch weitere Taten hinzukommen, ist Gegenstand anhaltender Ermittlungen.

Am Donnerstagabend verschafften sich zwei Personen zunächst gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Calberlaher Straße in Calberlah, wurden jedoch von dem Hausbesitzer gestört und flüchteten auf zwei Fahrrädern. Dabei wurden sie von einigen Nachbarn gesehen und konnten gut beschrieben werden. Zudem hatte ein Täter seinen Rucksack verloren, in dem sich sein Ausweis und weiteres Diebesgut befand. Die Fahrräder ließen sie an einem Waldrand zurück. Nach ersten Erkenntnissen stammen diese aus einer bisher nicht bekannten Straftat.

Am Freitagmorgen, gegen 00.35 Uhr, erhielt ein Pkw-Besitzer, der sein Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Stellfelder Straße geparkt hatte, eine Diebstahlswarnung auf sein Handy. Sofort begab er sich zu seinem Pkw und bemerkte zwei Personen, die sich an einem benachbarten Pkw zu schaffen machten. Als der Zeuge die Täter ansprach, flüchteten diese zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück zwischen der A39, dem Parkplatz und Tappenbecker Landstraße.

Die Beschreibung der Täter deckte sich mit der zuvor bei dem Einbruchsdiebstahl erlangten Personenbeschreibung.

Eine sofort eingeleitete Absuche des Waldstücks mit Polizeikräften und Diensthunden führte nicht zum Auffinden der flüchtigen Täter.

Nur wenige Stunden später meldete sich der Mieter einer Wohnung in der Bahnhofstraße in Fallersleben über Notruf bei der Polizei, und gab an, einen Einbrecher auf frischer Tat erwischt zu haben. Der Mieter war durch ein Geräusch geweckt worden. Als er das Zuschlagen einer Tür hörte, schaute er aus dem Fenster und konnte eine Person flüchten sehen. Noch während des Anrufs bei der Polizei bemerkte er eine weitere Person, die kurze Zeit später jedoch auch flüchtete. Aus der Wohnung waren ein iPad und ein Deko-Schwert entwendet worden.

Die Personenbeschreibung passte mit den vorherigen Täterbeschreibungen überein, so dass von einem Zusammenhang auszugehen war.

Durch eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung konnte zunächst eine Person festgestellt werden. Beim Versuch der Festnahme flüchtete diese über angrenzende Bahngleise auf ein Firmengelände und konnte dort durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Hierbei handelte es sich um einen 24 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Uelzen. Bei der Festnahme leistete der Täter Widerstand. Verletzt wurde dabei niemand.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich auch der zweite Täter im Bereich der Gleise aufhielt, wurde der Bahnverkehr in diesem Bereich zeitweise gesperrt.

Gegen 03.00 Uhr konnte ein zweiter Tatverdächtiger im Bereich des Bahnhofs in Fallersleben von Polizeibeamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 30-Jährige war noch im Besitz des Diebesgutes aus dem Wohnungseinbruch.

Die Beschuldigten wurden dem Gewahrsam der Polizeiwache in der Heßlinger Straße zugeführt. Dabei stellte sich heraus, dass sich beide bei den Einbrüchen in Pkw (Einschlagen Fensterscheiben) leicht verletzt hatten.

Bei den Tatortaufnahmen wurden auf dem Parkplatz an der Stellfelder Straße insgesamt drei aufgebrochene Pkw festgestellt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellte eine Streifenbesatzung neun aufgebrochene Fahrzeuge in der Hafenstraße in Fallersleben fest.

Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden am Samstagmorgen Anträge auf Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen gestellt. Der zuständige Richter am Amtsgericht Helmstedt erließ gegen Mittag die Haftbefehle und beide Täter wurden einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell