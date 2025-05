Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Audi-Fahrer flüchtet nach Unfall beim Überholen - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht.

Lippe (ots)

In der Detmolder Straße landete am Mittwochnachmittag (14.05.2025) gegen 16 Uhr ein Fiat 500 nach einer Verkehrsunfallflucht stark beschädigt im Graben. Die 57-jährige Fahrerin aus Detmold fuhr auf der Detmolder Straße in Richtung Lage und beabsichtigte an der Kreuzung am Ellernkrug nach links in Richtung Pivitsheide abzubiegen. Ein bislang unbekannter Autofahrer hinter ihr überholte in diesem Moment mehrere Fahrzeuge mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit und prallte mit der Fiat-Fahrerin zusammen, die dabei in den Graben geschoben wurde. Der Unfallverursacher flüchtete mit einem silbernen/grauen Audi A4 oder A6 (älteres Modell) mit gestohlenen Kennzeichen. Der Fahrer soll männlich gewesen sein. Der Audi dürfte nach dem Zusammenstoß vorne rechts beschädigt sein. An dem Fiat entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen zur Unfallflucht: Wer kann weitere Hinweise zum Überholvorgang, dem flüchtigen Audi, der Fluchtrichtung sowie dem Fahrer geben? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer (05231) 6090.

