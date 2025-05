POL-LIP: Bad Salzuflen. Sachbeschädigung an Volkshochschule.

Lippe (ots) - In der Freiligrathstraße versuchten Einbrecher zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag (15. - 17.05.2025) in ein Wohnhaus und in ein Mehrfamilienhaus einzudringen, indem sie sich an den Haustüren zu schaffen machten. An beiden Objekten scheiterten die Täter und gelangten nicht in die Häuser. Zeugenhinweise zu den versuchten Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) ...

