POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Werkzeug aus Opel gestohlen.

Ein auf dem Parkplatz am Combi-Markt an der Oerlinghauser Straße abgestellter Wagen wurde zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (16./17.05.2025) aufgebrochen. Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe des grauen Opel Meriva ein und entwendeten Werkzeuge und Arbeitsmaterialien im Wert von etwa 700 Euro aus dem Auto. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

