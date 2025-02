POL-CUX: Verkehrsunfall in Oberndorf - Junger Fahrzeugführer schwer verletzt

Cuxhaven (ots) - Geestland/Hymendorf. Am Samstag (08.02.2025) verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Hohe Lieth im Ortsteil Hymendorf. Im Haus wurden die Räumlichkeiten nach geeignetem Diebesgut durchsucht. Ob und was entwendet wurde, ist bislang unklar. Zeugen werden auch in ...

mehr