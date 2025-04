Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Beerlager Straße/ Versuchter Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am 06.04.2025, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Beerlager Straße in Billerbeck einzubrechen. Hierzu hebelten sie an der Wohnungseingangstür, gelangten jedoch augenscheinlich nicht ins Innere der Wohnung.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell