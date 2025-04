POL-COE: Coesfeld, Lette, Letter Bruch/ Bauzäune entwendet

Coesfeld (ots) - In Lette brachen Unbekannte zwei Autos auf. An der Bahnhofsallee schlugen die Täter die Beifahrerscheibe eines blauen Chrysler Grand Voyager ein. Sie entwendeten eine leere Geldkassette. Die Tatzeit liegt zwischen 20 Uhr am Sonntag (06.04.25) und 7.15 Uhr am Montag (07.04.25). Eine Geldbörse entwendeten Unbekannte aus einem schwarzen Seat Ateca an der Coesfelder Straße. Sie schlugen gegen 4 Uhr die ...

