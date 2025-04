POL-COE: Dülmen, Baumschulenweg/ Nachtragsmeldung: Raub auf Penny

Coesfeld (ots) - Mit einem Stein warfen bislang unbekannte Täter am 05.04.2025, gegen 04.20 Uhr, die Schiebetür einer Parfümerie am Markt in Lüdinghausen ein. Im Anschluss betraten sie den Verkaufsraum und entwendeten mehrere Parfüme und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

