POL-HRO: Zwei Auffahrunfälle An der Crivitzer Chaussee in Schwerin

Schwerin (ots) - Am gestrigen Nachmittag kam es in der Weststadt zu einem Unfall zwischen einem Toyota Aygo und einem 12-jährigem Kind, das verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen habe das Kind die Johannes-R.-Becher-Straße gegen 14:10 an einer unübersichtlichen Stelle hinter einem verkehrsbedingt wartenden LKW überquert. Eine 50-jährige deutsche Fahrerin des Toyota Aygo habe einen Zusammenstoß nicht ...

