Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag (05.04.2025, 18.00 Uhr) auf Sonntag (06.04.2025, 09.10 Uhr) in eine Werkstatt auf der Straße Kley in Senden, Bösensell ein. Hierzu hebelten sie die Eingangstür auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie die Werkstatt und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen ...

