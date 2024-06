Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240627 - 0659 Frankfurt - Höchst: Fahrradfahrer ausgeraubt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(lo) Eine Radtour endete gestern für einen 53-jährigen Mann abrupt "Am Strandbad Höchst". Zwei ihm unbekannte Männer rissen ihn gewaltsam vom Pedelec und nahmen es an sich. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, die Täter flüchteten. Gegen 23.20 Uhr befuhr ein 53-jähriger Frankfurter mit seinem Pedelec der Marke "GIANT" die Straße "Am Strandbad Höchst". Nach bisherigen Erkenntnissen griffen ihn zwei Männer an, rissen ihn vom Fahrrad, schlugen ihn zu Boden und besprühten ihn mit Pfefferspray. Das genügte den Tätern nicht, sie nahmen sowohl das Pedelec als auch die Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen des Frankfurters an sich und flüchteten. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und wurde von den später eintreffenden Rettungskräften erstversorgt. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/ 755-11600 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

