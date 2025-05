Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (19.05.2025) gegen 8.50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Herforder Straße/Behringstraße ein Verkehrsunfall beim Abbiegen, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 87-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr mit ihrem Mercedes C 180 auf der Herforder Straße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Behringstraße abzubiegen. Dabei übersah sie augenscheinlich einen entgegenkommenden Audi A 1 eines 64-jährigen Mannes aus Bad Salzuflen, der auf der Herforder Straße in Richtung Herford unterwegs war. Durch den Zusammenstoß der beiden Wagen wurde der Audi auf den Opel Insignia einer 33-Jährigen aus Bad Salzuflen geschoben, die an der Einmündung Behringstraße wartete. Der Audi-Fahrer erlitt nach ersten Erkenntnissen lebensbedrohliche Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. Die Opel-Fahrerin wurde leicht verletzt. Das Verkehrsunfall-Team aus Bielefeld erschien an der Unfallstelle und unterstützte bei der Unfallaufnahme und Spurensicherung. Der Mercedes und Audi wurden sichergestellt. Der Sachschaden wird auf über 40.000 Euro geschätzt. Der Kreuzungsbereich blieb bis etwa 12.15 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell