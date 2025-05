Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde. Angebliche Kontrolle der Brandmelder: Gold aus Wohnung gestohlen.

Lippe (ots)

In der Straße Auf dem Kampe wurde eine 75-Jährige am Montagmittag (19.05.2025) in der Zeit zwischen 12 und 12.30 Uhr in ihrer Wohnung bestohlen. Der unbekannte Mann klopfte an die Terrassentür der Frau, die in einem Mehrparteienhaus lebt. Er gab vor, die Rauchmelder in ihrer Wohnung kontrollieren zu müssen und bat um Zutritt, den sie ihm gewährte. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Mann Goldmünzen und Goldbarren aus der Wohnung und flüchtete über die Terrassentür in unbekannte Richtung. Er konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 30 Jahre alt, dunkle Haare, Vollbart, ca. 1,75 - 1,80 m groß, kräftige Statur, sprach akzentfrei Deutsch, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer hellen Jeans. Das Kriminalkommissariat 5 bittet um Zeugenhinweise zur Tat und dem flüchtigen Betrüger unter der Rufnummer (05231) 6090.

