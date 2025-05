Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Handtaschendiebe verlieren Beute durch aufmerksamen Zeugen.

Lippe (ots)

In der Langen Straße klauten zwei unbekannte Männer gemeinschaftlich am Dienstagmittag (20.05.2025) gegen 13 Uhr drei Frauenhandtaschen aus einem Lederwarengeschäft und liefen davon. Auf der Flucht konnte einer der Diebe von einem aufmerksamen Zeugen gestoppt werden. Er nahm ihm das Diebesgut ab. Anschließend flüchtete der Täter jedoch erneut in Richtung Woldemarstraße. Der zweite Täter entfernte sich mit einem Fahrrad in Richtung Hornsche Straße. Ersten Ermittlungen zufolge soll es sich bei einem der Diebe um einen 44-jährigen Mann aus Oerlinghausen handeln. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 2 dauern an: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Männern geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090.

