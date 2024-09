POL-FR: Waldkirch: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, 25.09.2024, gegen 15:15 Uhr, ist in der Holbeinstraße in Bad Säckingen ein E-Scooter gegen eine sich öffnende Autotür geprallt. Die 57-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Ein 36-jähriger Autofahrer hatte am rechten Fahrbahnrand geparkt. Beim Öffnen der Fahrertüre kam es dann zum ...

