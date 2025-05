Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. E-Scooter-Fahrer nach Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger geflüchtet.

Lippe (ots)

Im Bereich Leopoldstraße/Seminarstraße flüchtete am Dienstagmorgen (20.05.2025) zwischen 7.30 und 7.45 Uhr ein E-Scooter-Fahrer, nachdem er einen Fußgänger angefahren hatte. Der 76-Jährige aus Detmold wartete auf dem Fußweg an der Kreuzung an einer roten Ampel, als der E-Scooter-Fahrer - verbotenerweise mit einem Beifahrer - auf der Seminarstraße stadteinwärts fuhr. Dabei touchierte er den Fußgänger, der stürzte und schwer verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Klinikum. Der E-Scooter-Fahrer kümmerte sich nach dem Unfall nicht um den verletzten Mann, sondern flüchtete in Richtung Innenstadt. Er soll etwa 12 - 14 Jahre alt gewesen sein und trug eine graue Hose und einen Pulli mit Reißverschluss. Das Verkehrskommissariat bittet um Zeugenhinweise zur Unfallflucht unter der Rufnummer (05231) 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell