Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Varenholz. Schaukasten von Kirche durch Feuer beschädigt.

Lippe (ots)

In der Straße Beutebrink beschädigten bislang Unbekannte am Montagnachmittag (19.05.2025) gegen 16 Uhr einen Schaukasten einer Kirche, in dem sich Flyer befanden - augenscheinlich durch die Einwirkung von Feuer. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung und möglichen Tatverdächtigen geben kann, wendet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

