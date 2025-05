Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Pedelec-Fahrer stürzt und wird schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Kreisverkehr im Bereich Richthofenstraße/Siegfriedstraße/Spitzenkamptwete/Brunnenstraße stürzte ein 84-jähriger Detmolder am Dienstagabend (20.05.2025) gegen 19 Uhr von seinem Pedelec und erlitt schwere Verletzungen. Im Kreisverkehr fuhr der Mann in Höhe der Spitzenkamptwete vermutlich zu langsam, so dass er zu Fall kam. Ersthelfer kümmerten sich um den Verletzten, bevor der Rettungsdienst eintraf und ihn in ein Krankenhaus brachte.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell