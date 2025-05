Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am Mittag des 17.05.2025, gegen 14:20 Uhr, ereignete sich im Europaring in Frankenthal ein Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer. Zunächst befuhr ein 47-jähriger Autofahrer den Europaring in Frankenthal. An der Einmündung zur Turnhallstraße beabsichtigte er nach links in diese einzubiegen. Währenddessen fuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer links an dem abbiegenden Pkw vorbei, um diesen zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und kollidierte mit einem Betonpoller. Dadurch erlitt er Verletzungen an einem Bein und Arm. Der Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich bei keinem der Unfallbeteiligten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000EUR. Gegen den Motorradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

