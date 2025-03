Polizei Düren

POL-DN: Seniorin bei Unfall leicht verletzt

Düren (ots)

Am Donnerstagmorgen (27.03.2025) ereignete sich am Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Platz in Düren ein Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Gegen 10:05 Uhr befuhr eine 87-Jährige aus Düren mit ihrem Pkw die Euskirchener Straße und fuhr in den Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Platz ein. Hierbei übersah sie eine 76-Jährige, ebenfalls aus Düren, die gerade den Zebrastreifen überqueren wollte. Die 76-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rtw in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ersten Ermittlungen zu Folge kein Sachschaden.

