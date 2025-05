Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am 17.05.2025, gegen 12:45 Uhr, ereignete sich auf dem LIDL-Parkplatz in der Wormser Straße in Frankenthal ein Verkehrsunfall. Dabei streifte ein Verkehrsteilnehmer ein geparktes Auto beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

