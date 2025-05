Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Einbrüche in Geschäfte

Neuhofen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Neuhofen zu zwei Einbrüchen. Zunächst hebelten unbekannte Täter die Eingangstür einer Bäckerei in der Ludwigshafener Straße auf. Aus den Geschäftsräumen wurde dann aus der Kasse ein Gelbetrag in Höhe von circa 150 Euro entwendet. Zu einem weiteren Einbruch kam es dann in der Jahnstraße. Auch hier wurde die Eingangstür eines Eiscafés gewaltsam aufgehebelt. Auch hier wurde aus einer Kasse Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit nicht fest. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

