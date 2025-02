FW-MG: Ersthelfer reagieren vorbildlich

Feuerwehr Mönchengladbach

Mönchengladbach, 18.02.2025, 17:08 Uhr, BAB 61 Fahrtrichtung Venlo (ots)

Am Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 61 in Fahrtrichtung Venlo kurz hinter der Auffahrt Güdderath. Hier war es zu einem Alleinunfall eines PKWs gekommen, der schließlich im Graben zum Stehen kam. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Hinzugeeilte Ersthelfer boten der Dame Schutz, setzten den Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. Die Kräfte des Rettungsdienstes versorgten die Patientin vor Ort medizinisch und brachten sie anschließend zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr klemmten die Fahrzeugbatterie ab, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten die Polizei bei der Verkehrsabsicherung.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheiten Wanlo und Wickrathberg der freiwilligen Feuerwehr, der Rüstwagen aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Michael Himmels

