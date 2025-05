POL-PDLU: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Schifferstadt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin kam es am Donnerstagmorgen in der Bleichstraße. Eine 55-jährige Autofahrerin aus Schifferstadt missachtete im Kreuzungsbereich Frederickstraße/Bleichstraße die Vorfahrt einer 27-jährigen Fahrradfahrerin aus Schifferstadt. Durch den Zusammenstoß kam die 27-jährige zu Fall und zog sich Verletzungen am Kopf zu. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. ...

