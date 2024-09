Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Auf Kettenbagger abgesehen

51-Jähriger nach Festnahme in Untersuchungshaft

Fahndung nach flüchtigem Mittäter

Groß-Gerau (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidium Südhessen:

Nach seiner Festnahme am Samstagabend (21.9.) befindet sich ein 51 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Gegen 19.50 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten unbekannte Personen auf einer Baustelle in der Eduard-Anthes-Straße, die dort einen Bagger verladen würden. Da die Arbeit dort aber schön länger beendet sei, käme es den Mitteilern komisch vor.

Bei Eintreffen der sofort entsandten Polizeistreifen suchten zwei Männer umgehend zu Fuß das Weite. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Einsatzkräfte einen 51-Jährigen vor Ort fest. Die Fahndung nach seinem mutmaßlichen Komplizen verlief noch ohne Erfolg. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es das Duo auf einen Kettenbagger im Wert von rund 100.000 Euro abgesehen haben, der bereits auf einen Lastwagen verladen wurde. Der Festgenommene, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Sonntag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an. Im Anschluss kam der Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen zu seinem noch flüchtigen Mittäter dauert an. Er ist circa 40 Jahre alt, hat eine normale Statur und trug Bauarbeiterkleidung in Form einer grauen Arbeitshose und einem dunklen Oberteil. Wer ihn vor der Tat oder bei seiner Flucht bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell