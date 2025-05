POL-PDLU: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Neuhofen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Neuhofen zu zwei Einbrüchen. Zunächst hebelten unbekannte Täter die Eingangstür einer Bäckerei in der Ludwigshafener Straße auf. Aus den Geschäftsräumen wurde dann aus der Kasse ein Gelbetrag in Höhe von circa 150 Euro entwendet. Zu einem weiteren Einbruch kam es dann in der Jahnstraße. Auch hier wurde die Eingangstür eines Eiscafés gewaltsam ...

mehr