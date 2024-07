Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Lagerraum von Gärtnerei

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Wahrscheinlich in der Nacht auf Freitag wurden aus dem Lagerraum einer Gärtnerei in der Straße "Am Heerberg" mehrere Gegenstände gestohlen. Die Tat wurde am frühen Freitagmorgen festgestellt. Die Täter verschafften sich über ein Gewächshaus unberechtigten Zutritt zu dem Lagerraum und entwendeten dort nach ersten Feststellungen einen Rüttelstampfer, eine Motorsäge, einen Laubbläser, eine Gartenschere sowie mehrere Fahrzeugschlüssel. Die Schadenshöhe wurde mit rund 2700 Euro beziffert.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

