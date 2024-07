Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Renntag" auf der BAB 6

Kaiserslautern, BAB 6 (ots)

Am gestrigen Sonntag überwachten die Provida-Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste den Verkehr auf der BAB 6. Das mit Mess- und Videotechnik ausgestattete Zivilfahrzeug befand sich gegen 19 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken, als ein Sport-Sondermodell mit Straßenzulassung eines französischen Herstellers sowie ein Begleitfahrzeug den Beamten auffiel. Beide überschritten in Höhe der AS KL-Einsiedlerhof die dort erlaubten 130 km/h um 26 km/h. Für einen Cabrio-Fahrer eines deutschen Herstellers war die Fahrweise und das Sportfahrzeug scheinbar so verlockend, dass auch er zeigen wollte, wie schnell sein Fahrzeug sein kann. Eine Messung ergab hier eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 193 km/h im 130er-Bereich. Alle drei Fahrzeuge konnten an der AS Ramstein zwecks Verkehrskontrolle angehalten werden. Bei zwei Fahrern wurde noch vor Ort eine Sicherheitsleistung einbehalten. Wie sich herausstellte, waren sie nach einer Veranstaltung auf dem Hockenheimring auf dem Rückweg nach Le Mans. Bei einem der Fahrer handelte es sich zudem um einen Teilnehmer des vor wenigen Wochen stattgefundenen 24h-Rennen von Le Mans. Der Cabrio-Fahrer wiederum muss mit einem hohen dreistelligen Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen. Insgesamt konnten die Beamten über den Tag 11 Geschwindigkeitsverstöße mit mehr als 21 km/h Überschreitung feststellen. "Spitzenreiter" war ein 48-jähriger PKW Fahrer auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim, der mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 201 km/h bei erlaubten 130 km/h unterwegs war. Auch ihn erwartet ein hohes Bußgeld und ein entsprechendes Fahrverbot.

Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit zählt nach wie vor zu den Hauptunfallursachen. Die Polizei wird auch zukünftig Geschwindigkeitskontrollen durchführen./ZVD

