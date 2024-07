Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an PKW während des Ohmbachseefests

Bild-Infos

Download

Schönenberg-Kübelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte während des Ohmbachseefests einen Fiat 500.

Das Fahrzeug wurde am Freitag gegen 22 Uhr auf einem Wirtschaftsweg entlang der Kreisstraße 9 in Schönenberg-Kübelberg geparkt. Als der Besitzer am Samstag um 16 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, fand er ihn stark beschädigt unterhalb eines nahegelegenen Abhangs vor. Ersten Erkenntnissen zu Folge wurde das Fahrzeug durch mehrere Personen den Abhang heruntergestoßen, wodurch es sich überschlug und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. An dem Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer 06373/8220 oder der Email-Adresse pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell