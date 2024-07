POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Alkohol

Kaiserslautern, BAB 6 (ots) - Am gestrigen Sonntag überwachten die Provida-Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste den Verkehr auf der BAB 6. Das mit Mess- und Videotechnik ausgestattete Zivilfahrzeug befand sich gegen 19 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken, als ein Sport-Sondermodell mit Straßenzulassung eines französischen Herstellers sowie ein Begleitfahrzeug den Beamten auffiel. Beide überschritten in Höhe der AS KL-Einsiedlerhof die dort erlaubten ...

mehr