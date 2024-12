Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Jogger angefahren - Radfahrer flüchtet

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen an der Ecke Detmolder Straße / Lessingstraße bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Den Erkenntnissen zufolge hatte ein 68-jähriger Jogger gegen 7.40 Uhr den westlichen Geh- und Radweg an der Detmolder Straße in Richtung der Weserstraße genutzt und wollte die Lessingstraße an der dortigen Ampel bei Grünlicht überqueren. Dabei kam es zum Kontakt mit einem sich von hinten annähernden Radfahrer, woraufhin der Mann aus Bad Oeynhausen stürzte. Dennoch flüchtete der offenbar männliche Unbekannte mit seinem Rad über die Lessingstraße in Richtung Schützenstraße. Später meldete der leicht verletzte 69-Jährige den Vorfall der Polizei und erstattete Anzeige.

Hinweise zu dem Radfahrer bitte an die Ermittler des Verkehrskommissariats Bad Oeynhausen unter Telefon (0571) 88660.

