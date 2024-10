Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Einfamilienhaus

Kröppen (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 17.10.24, 10:00 Uhr bis zum 20.10.24, 12:25 Uhr durch Einwirken auf eine Fensterscheibe in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Birken ein. Dort wurden mehrere Räume durchwühlt und Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell