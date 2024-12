POL-MI: Auto gerät nach Unfall in Brand

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Bei einem Auffahrunfall am Montagnachmittag haben sich zwei Personen leicht verletzt. Dazu befuhr ein 54 Jahre alter Toyota-Fahrer aus Minden gegen 15 Uhr die Kanalstraße in Fahrtrichtung der A30 und musste in Höhe der Kreuzung an der Brunnenstraße wegen einer roten Ampel stoppen. Dabei fuhr eine sich hinter dem Wagen befindliche Fiat-Fahrerin (20) aus Bad Oeynhausen in das Heck des Toyotas ...

