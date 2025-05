Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Weitere Einbrecher im Detmolder Stadtgebiet unterwegs.

Lippe (ots)

In drei verschiedenen Straßen im Detmolder Stadtgebiet wurden der Polizei Einbrüche bzw. Einbruchsversuche in Wohnhäuser gemeldet. Im Zeitraum 09. - 16.05.2025 versuchten bislang Unbekannte in der Freiligrathstraße eine Tür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Zwischen 17. - 21.05.2025 kam es zu einem Einbruchsversuch an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Odermisser Straße. In der Bachstraße wurden zwei verschiedene Wohnobjekte angegangen: Im Zeitraum 18. - 20.05.2025 versuchten Einbrecher gewaltsam die Haustür eines Mehrfamilienhauses zu öffnen. Zwischen 17. - 21.05.2025 wurde die Haustür eines Mehrfamilienhauses aufgebrochen. Anschließend drangen die Täter in den Kellerraum des Hauses ein und stahlen daraus mehrere Werkzeuge im Wert von rund 400 Euro. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Zeugenhinweise zu den Taten unter der Rufnummer (05231) 6090.

