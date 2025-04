Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 12.04.2025

Diepholz (ots)

Bassum - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitagnachmittag ist es auf der L340 in Bassum zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Ein 45-jähriger LKW-Fahrer beabsichtigte mit seinem Fahrzeug die L340 zu überqueren und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden, PKW des 38-jährigen Bassumer. Der PKW-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt ca. 30.000 Euro.

Stuhr-Brinkum - Zeugenaufruf nach Einbruch in Restaurant

In der Nacht von Donnerstag (ab ca. 23:00 Uhr) auf Freitag (bis ca. 11:00 Uhr) kam es an der Bassumer Straße in Brinkum zu einem Einbruch in ein Restaurant. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten ein Kellnerportemonnaie. Zeugenhinweise werden unter der 0421/80660 bei der Polizei in Weyhe entgegengenommen.

Stuhr-Varrel - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag wurde ein 5-jähriges Kind aus Stuhr im Linaweg leicht verletzt. Das Mädchen wurde auf ihrem Fahrrad von einem Pkw erfasst, dessen 28-jährige Fahrerin gerade von ihrem Grundstück auf die Fahrbahn fahren wollte.

Sulingen-Borstel - Fahren unter alkoholischer Beeinflussung

Am Freitagabend, gegen 20:56 Uhr, kontrollierten die Beamten des PK Sulingen einen Pkw aus Diepholz. Bei der Kontrolle der 41-jährigen Fahrzeugführerin aus Rodewald wurde festgestellt, dass diese unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,68 Promille. Bei der Durchführung der weiteren erforderlichen Maßnahmen wehrte sich die 41-jährige Beschuldigte. Neben einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde somit ebenfalls ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein der Fahrzeugführerin beschlagnahmt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell