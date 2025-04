Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brockum - Polizei nimmt sechs Einbrecher auf frischer Tat fest ---

Diepholz (ots)

Die Polizei hat in der letzten Nacht gleich 6 junge Männer bei einem Einbruch auf frischer Tat festgenommen.

Die Männer waren in der Kirchstraße durch ein Fenster in eine Kunststofffabrik eingebrochen. Auch in den zurückliegenden Tagen war bereits dort eingebrochen und Metall entwendet worden. Als gegen 01.30 Uhr eine Polizeistreife einen verdächtigen Pkw und eine offene Tür an der Fabrik feststellte, mussten sie von einem erneuten Einbruch ausgehen. Mit Unterstützung von weiteren Streifen wurde die Fabrik zunächst umstellt. Anschließend nahm die Polizei insgesamt 6 junge Männer im Alter zwischen 22 und 24 Jahren in der Fabrik fest.

Die sechs tatverdächtigen Männer wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Die von Männern benutzten Pkw stellte die Polizei sicher. Die Polizei ermittelt u.a. ob die Tatverdächtigen auch für weitere Diebstähle in Frage kommen.

