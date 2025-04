Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Fußgänger bei Verkehrsunfall auf der Sulinger Straße lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen, gegen 04:30 Uhr, in Diepholz, wurde ein 22-jähriger Fußgänger lebensbedrohlich verletzt. Der Fußgänger lief aus bislang unbekannten Gründen in der Mitte der Fahrbahn und kollidierte hier mit einem 31-jährigen Fahrzeugführer, der mit seinem Pkw die Sulinger Straße in Fahrtrichtung Wetschen befuhr. Aufgrund des starken Nebels war die Sichtweite des Pkw-Führers stark eingeschränkt und ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der Fußgänger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Sulinger Straße ist aktuell zum Zwecke der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

