POL-F: 250409 - 0379 Frankfurt - Nordend: Schwerer Raub mit Pfefferspray - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Mittwoch (2. April 2025) auf Donnerstag (3. April 2025) kam es auf der Eckenheimer Landstraße zu einem schweren Raub. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich der Geschädigte in den Morgenstunden des Donnerstags in einer auf der Eckenheimer Landstraße befindlichen Kneipe. Diese verließ er gegen 02:45 Uhr, um sich mit seinem Handy ein Taxi zu bestellen. Vor der Kneipe bot ihm eine bislang unbekannte männliche Person seine Hilfe an. Als der Geschädigte sodann sein Handy entsperrte, griff der Unbekannte danach, entriss dieses aus den Händen des Geschädigten, besprühte ihn mit Pfefferspray und flüchtete sodann.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51299 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

