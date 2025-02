Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Laster verkehrsunsicher

Am Montag zog die Polizei auf der A8 bei Gruibingen einen Lkw aus dem Verkehr. Der war überladen und der Fahrer hatte das Überholverbot nicht beachtet.

Ulm (ots)

Der Iveco Klein-Lkw fuhr gegen 9.45 Uhr auf der A8 in Richtung Stuttgart. Eine Polizeistreife stoppte das Fahrzeug am Parkplatz Kornberg, da sich der 53-jährige Lkw-Fahrer nicht an das bestehende Überholverbot gehalten hatte. Auf der Ladefläche befand sich ein Pkw. Die tatsächliche Gesamtmasse des 3,5 Tonner betrug nach einer Wiegung 4100 kg. Demzufolge war der Iveco um 17 Prozent überladen. Bei der weiteren Kontrolle entdeckten die Beamten auch gravierende Mängel am Laster. So leuchteten am Kombiinstrument die Motorwarnleuchten auf. Deshalb nahmen die Spezialisten das Fahrzeug genauer unter die Lupe. Dabei stellten die Beamten fest, dass auch die Auflaufbremse des dreiachsigen Anhängers nahezu ohne Funktion war. Dadurch war die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Das Gespann wurde bei einem Sachverständigen in Kirchheim/Teck vorgeführt. Der begutachtete den 3,5 Tonner samt Anhänger und stufte es nach Feststellung von weiteren erheblichen Mängeln als verkehrsunsicher ein. Der Mercedes wurde von der Polizei noch bis eine nahegelegene Werkstatt begleitet und die Weiterfahrt untersagt. Die Kennzeichen wurden entstempelt. Auf den 53-Jährigen Fahrer kommen nun mehrere Anzeige zu. Auch musste er für die Kosten des Sachverständigen aufkommen.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

