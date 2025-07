Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung - Beteiligte gesucht

Jena (ots)

Um 21:15 Uhr am vergangenen Donnerstagabend beobachten zwei Zeugen vom Balkon aus, wie zwei Männer in der Erlanger Allee/Tieckstraße hinter einer Frau hinterherrannten. Folgend kam es zu gegenseitigen Körperverletzungen zwischen der Frau und einem der Männer in Höhe des Parkplatzes eines Discounters. Die Frau muss den Mann auch am Arm gebissen haben. Mit unter anderem zerrissenen T-Shirts liefen die Beteiligten allesamt davon. Die Polizei hat aufgrund der Zeugenmeldungen ein Strafverfahren eingeleitet und sucht nun nach den beteiligten zwei unbekannten Männern und der Frau. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Jena jederzeit dankend entgegen (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0178984/2025).

