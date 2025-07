Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Komplettentwendung eines Jeeps

Jena (ots)

25.000 Euro ärmer machten unbekannte Diebe einen Mann im Ortsteil Lobeda, indem sie seinen Pkw entwendeten. In der Nacht zum Donnerstag suchten sie den frei zugänglichen Parkplatz in der Erlanger Allee auf und verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Fahrzeuginneren. Am frühen Donnerstagmorgen musste der Eigentümer dann den Diebstahl seines Jeeps feststellen. Aufgrund eines Ortungschips, konnte das Beutegut kurzzeitig in Sachsen-Anhalt geortet werden. Die Fahndungsmaßnahmen dauern an.

